Момент падения беспилотника ВСУ на жилые дома в Краснодарском крае сняли на видео

В сети появились кадры падения дрона ВСУ на жилые дома в Краснодарском крае

В сети появились кадры момента падения беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на жилые дома в Краснодарском крае. Их публикует Telegram-канал Kub Mash.

На кадрах, снятых очевидцами, можно услышать жужжащий звук, характерный для работы мотора беспилотника. Видео показывает, как огненный шар летит вниз, где находятся жилые дома, после чего раздается мощный взрыв.

В ночь на четверг, 28 ноября, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал о массированной атаке ВСУ на два района региона. По его данным, пострадала одна женщина — во дворе дома на нее упали обломки беспилотника ВСУ. В сети также опубликовали кадры из атакованного региона.

По данным Минобороны, за ночь над Кубанью перехватили 14 беспилотников. Всего над четырьмя регионами России сбили 25 летательных аппаратов.