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07:18, 28 ноября 2024Россия

Опубликованы кадры из атакованного ВСУ Краснодарского края

В сети появились кадры из Краснодарского края, который атаковали дроны ВСУ
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры из Краснодарского края, который в ночь на четверг, 28 ноября, подвергся массированной атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Их публикует Telegram-канал Kub Mash.

На появившихся в сети кадрах после слов автора видео «летит» звучат два мощных взрыва. Они происходят с такой силой, что у некоторых автомобилей включается сигнализация. До этого можно услышать характерный жужжащий звук работы мотора летательного аппарата.

Ночью глава Краснодарского края Вениамнин Кондратьев сообщал, что в Славянске-на-Кубани в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) пострадала женщина. Обломки дрона упали во двор частного домовладения, пострадавшей оказалась хозяйка дома. По данным губернатора, массированной атаке подверглись два района региона.

По данным Минобороны, за ночь над Кубанью перехватили 14 беспилотников. Всего над четырьмя регионами России сбили 25 летательных аппаратов.

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