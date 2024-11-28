Почти километровый автомост в Краснодарском крае выстоял после атаки беспилотников ВСУ

Глава Славянского района Синяговский: мост через Протоку выстоял атаку БПЛА

Автомобильный мост через реку Протока в Славянском районе Краснодарского края, протяженностью почти в один километр, выстоял после атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Это следует из сообщения главы муниципалитета Романа Синяговского, опубликованного в Telegram.

По словам чиновника, над Славянским районом сбили несколько беспилотников. Он подчеркнул, что обстановка сложная, но значительных разрушений нет. «Целостность автомобильного моста через реку Протока не нарушена», — написал Синяговский.

По данным РИА Новости, мост через протоку является частью трассы Краснодар — Славянск — Темрюк. Длина сооружения составляет 782 метра.