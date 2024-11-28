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10:22, 28 ноября 2024Россия

Последствия падения беспилотника ВСУ на жилые дома в Краснодарском крае сняли на видео

Mash опубликовал кадры последствий падения беспилотника ВСУ в Краснодарском крае
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Последствия падения беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на жилые дома в Красноармейском районе Краснодарского края сняли на видео. Кадры опубликованы в Telegram-канале Kub Mash.

По данным канала, обломки беспилотника упали на два дома в хуторе Чигрина. На кадрах видно, что у одного из домов пробита крыша и повреждена газовая труба, посыпались стекла. А у второго — взрывной волной выбило оконную раму.

Как рассказала пожилая хозяйка одного из домов, от более сильных разрушений спасли кирпичи, сложенные во дворе.

В ночь на четверг, 28 ноября, стало известно о массированной атаке ВСУ на Краснодарский край. Пострадала одна женщина — во дворе дома на нее упали обломки беспилотника. Ранее в сети было опубликовано видео момента падения украинского дрона.

По данным Минобороны, за ночь над российским регионом перехватили 14 беспилотников.

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