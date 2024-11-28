Последствия падения беспилотника ВСУ на жилые дома в Краснодарском крае сняли на видео

Последствия падения беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на жилые дома в Красноармейском районе Краснодарского края сняли на видео. Кадры опубликованы в Telegram-канале Kub Mash.
По данным канала, обломки беспилотника упали на два дома в хуторе Чигрина. На кадрах видно, что у одного из домов пробита крыша и повреждена газовая труба, посыпались стекла. А у второго — взрывной волной выбило оконную раму.
Как рассказала пожилая хозяйка одного из домов, от более сильных разрушений спасли кирпичи, сложенные во дворе.
В ночь на четверг, 28 ноября, стало известно о массированной атаке ВСУ на Краснодарский край. Пострадала одна женщина — во дворе дома на нее упали обломки беспилотника. Ранее в сети было опубликовано видео момента падения украинского дрона.
По данным Минобороны, за ночь над российским регионом перехватили 14 беспилотников.