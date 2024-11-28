Глава района Краснодарского края назвал сложной обстановку после атаки БПЛА

Глава Славянского района Синяговский: значительных разрушений после атаки нет

В Синяговском районе Краснодарского края, который в ночь на четверг, 28 ноября, подвергся атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), обстановка оценивается как сложная. Об этом заявил глава района Роман Синяговский в Telegram-канале.

«Обстановка сложная. Значительных разрушений не территории района нет. Целостность автомобильного моста через реку Протока не нарушена», — написал он.

Глава района призвал жителей не приближаться к обломкам беспилотников в случае, если они их обнаружат. Это опасно, так как дроны могут быть заражены отравляющими веществами или начинены взрывчаткой, объяснил Синяговский и призвал обращаться по номеру 112 в случае обнаружения опасных находок.

Два района Краснодарского края подверглись массированной атаке беспилотников ВСУ в ночь на четверг, 28 ноября. По данным Минобороны, силы противовоздушной обороны за ночь сбили над регионом 14 беспилотников. В Славянске-на-Кубани, как сообщал губернатор Вениамин Кондратьев, при падении обломков дрона ВСУ во двор частного дома пострадала женщина. В сети также опубликовали кадры момента падения дрона ВСУ на жилые дома на Кубани.