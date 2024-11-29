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19:18, 29 ноября 2024Россия

Десятки домов на Кубани пострадали в результате налета ВСУ. Что еще известно о последствиях атаки?

При атаке БПЛА ВСУ в Славянске-на-Кубани повреждены 28 домов
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Reuters

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Краснодарскому краю, произошедшей в четверг, 28 ноября, в городе Славянск-на-Кубани были повреждены 28 домов. Об этом рассказали в администрации Славянского района.

Глава района Роман Синяговский в своем Telegram-канале сообщил, что в пятницу, 29 ноября, с жителями пострадавших домовладений была проведена встреча. На ней обсуждался вопрос восстановления имущества россиян и оказания финансовой помощи.

«В каждом домовладении вчера побывали сотрудники администрации, причиненный ущерб зафиксирован. Сейчас специалисты готовят сметы на ремонт. Помощь людям будет оказана в самый кратчайший срок», — сообщил он.

Фото: Thomas Peter / Reuters

ВСУ выпустили в сторону Краснодарского края десятки БПЛА

В ночь на 28 ноября средства противовоздушной обороны сбили над регионом 14 дронов. Сообщалось об одной пострадавшей местной жительнице, госпитализация ей не потребовалась. Кроме того, в одном из дворов был поврежден автомобиль.

Синяговский сообщал, что в результате ликвидации одного из неразорвавшихся беспилотников в городе временно перекрывали Пролетарскую улицу от Комсомольской до Больничной. Местных жителей было решено эвакуировать в пункты временного размещения.

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В тот же день около 16 часов по московскому времени горожанам уже разрешили вернуться домой.

В ночь на 29 ноября в сторону Краснодарского края были выпущены еще восемь дронов, сообщили в Минобороны. По данным местного оперштаба, в результате нового налета ВСУ никто не пострадал, разрушений зафиксировано не было.

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

В результате атаки ВСУ по российскому региону тяжело пострадала семейная пара

Помимо Краснодарского края, ВСУ атаковали и другие российские регионы. Так, во время одной из атак в движущийся автомобиль с россиянами в поселке Малиновка Белгородской области попал дрон. Находившийся в салоне мужчина получил множественные осколочные ранения грудной клетки, головы и лица. Он был доставлен в медучреждение в тяжелом состоянии. Его супруга также получила осколочные ранения живота, ноги, лица и шеи. Госпитализация потребовалась обоим.

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