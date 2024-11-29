Раскрыты последствия атаки ВСУ на Краснодарский край

При атаке беспилотников на Славянск-на-Кубани повреждены 28 домов

При атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Славянск-на-Кубани повреждения получили 28 домов. Последствия атаки на Краснодарский край раскрыли в пресс-службе администрации Славянского района, передает «Интерфакс».

Как уточнил глава района Роман Синяговский в своем Telegram-канале, специалисты готовят сметы на ремонт пострадавших от атак украинских дронов домовладений.

«Помощь людям будет оказана в самый кратчайший срок», — заверил чиновник.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ в ночь на пятницу, 29 ноября, атаковали российскую территорию с помощью 47 беспилотников.