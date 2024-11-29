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07:27, 29 ноября 2024Россия

Украина пыталась ударить десятками беспилотников по шести регионам России

Минобороны: силы ПВО сбили 47 беспилотников ВСУ над шестью регионами России
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Alexander Legky / Global Look Press

В ночь на пятницу, 29 ноября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались ударить по шести регионам России десятками беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Там уточнили, что за ночь средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 47 беспилотников. Больше всего — 29 дронов— сбили над Ростовской областью. Еще восемь перехватили над Краснодарским краем, по три — над Белгородской, Воронежской и Брянской областями, один — над Крымом.

Речь, как сообщили в оборонном ведомстве, идет о попытках удара беспилотниками самолетного типа. В Минобороны назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в ночь на 29 ноября сообщал о массированной атаке беспилотников ВСУ. Впоследствии он заявил, что на промышленном предприятии в Каменском районе начался пожар — о том, что причиной этого стала атака беспилотников, власти официально не сообщали. В сети появились кадры распространения огня.

ЖЗЛ
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