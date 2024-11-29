Начавшийся после атаки ВСУ на Россию пожар на промышленном объекте сняли на видео

Опубликованы кадры пожара на промышленном объекте, начавшегося после атаки ВСУ

В сети появились кадры пожара на промышленном объекте в Каменском районе Ростовской области, который начался после массированной атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Их публикует Telegram-канал Don Mash.

На кадрах видно, что пожар на предприятии распространился на значительно небольшой площади. Несмотря на это, от него исходят мощный черный дым. Видеозапись заканчивается тем, что ее автор предлагает «валить отсюда».

Пожар на предприятии в Каменском районе Ростовской области начался в ночь на пятницу, 29 ноября. Как уточнял губернатор, в тушении объекта участвуют 109 человек и 38 единиц техники. На каком конкретно объекте произошел пожар он не уточнил. По неофициальным данным, огонь распространился на нефтебазе. О том, что причиной этого стала атака беспилотников, власти официально не сообщали.

Пожар начался после массированной атаки дронов, которую предприняли ВСУ ночью 29 ноября. По данным губернатора, системами противовоздушной обороны (ПВО) и средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) было уничтожено и подавлено 30 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В результате в хуторе Масаловка Каменского района была повреждена кровля частного дома.