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04:47, 29 ноября 2024Россия

Силы ПВО уничтожили 30 беспилотников ВСУ над российским регионом

Слюсарь: силы ПВО сбили 30 беспилотников ВСУ над Ростовской областью
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают массированную воздушную атаку в российском регионе. Об этом он написал в своем в Telegram-канале.

В настоящий момент на северо-западе региона средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) было уничтожено и подавлено 30 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Слюсарь также сообщил о последствиях атаки. По его словам, в хуторе Масаловка Каменского района была повреждена кровля частного дома. Также в слободе Дьячкино Тарасовского района падение обломков БПЛА повредило остекление в жилом доме.

В ночь на четверг, 28 ноября, стало известно о массированной атаке ВСУ на Краснодарский край. По данным Минобороны, за ночь над российским регионом перехватили 14 беспилотников. Пострадала женщина. В сети появились кадры последствий падения одного из дронов.

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