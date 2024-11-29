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05:50, 29 ноября 2024Россия

В Ростовской области произошел пожар на промышленном объекте

Слюсарь: крупный пожар произошел на промышленном объекте в Каменском районе
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Stringer / News.ru / Global Look Press

Крупный пожар произошел на промышленном объекте в Каменском районе, экстренные службы участвуют в тушении возгорания. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«В Каменском районе дежурно-спасательные подразделения тушат крупный пожар на промобъекте. Всего задействовано 109 человек, 38 единиц техники», — написал Слюсарь.

Ранее системами противовоздушной обороны (ПВО) и средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) было уничтожено и подавлено 30 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на северо-западе Ростовской области. По словам Слюсаря, в хуторе Масаловка Каменского района была повреждена кровля частного дома.

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