В Ростовской области произошел пожар на промышленном объекте

Слюсарь: крупный пожар произошел на промышленном объекте в Каменском районе

Крупный пожар произошел на промышленном объекте в Каменском районе, экстренные службы участвуют в тушении возгорания. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«В Каменском районе дежурно-спасательные подразделения тушат крупный пожар на промобъекте. Всего задействовано 109 человек, 38 единиц техники», — написал Слюсарь.

Ранее системами противовоздушной обороны (ПВО) и средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) было уничтожено и подавлено 30 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на северо-западе Ростовской области. По словам Слюсаря, в хуторе Масаловка Каменского района была повреждена кровля частного дома.