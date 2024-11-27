В морском порту Петербурга произошел пожар на ледоколе

Прокуратура: в порту Петербурга произошел пожар на ледоколе «Адмирал Макаров»

В морском порту Петербурга произошел пожар на неэксплуатируемом ледоколе во время ремонта, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура в Telegram-канале

Пострадавших нет. Сейчас возгорание ликвидировано. В ведомстве проводят проверку «исполнения законодательства при эксплуатации водного транспорта и соблюдения противопожарных требований», говорится в публикации.

Название ледокола не уточняется, но прокуратура прикрепила к посту изображение «Адмирала Макарова».

В августе в порту Сочи загорелась одна из пришвартованных яхт — «Эврика». На размещенных в сети кадрах, снятых отдыхающими российского курорта с берега, были видны языки пламени и черный дым.