В морском порту Петербурга произошел пожар на ледоколе

В морском порту Петербурга произошел пожар на неэксплуатируемом ледоколе во время ремонта, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура в Telegram-канале
Пострадавших нет. Сейчас возгорание ликвидировано. В ведомстве проводят проверку «исполнения законодательства при эксплуатации водного транспорта и соблюдения противопожарных требований», говорится в публикации.
Название ледокола не уточняется, но прокуратура прикрепила к посту изображение «Адмирала Макарова».
В августе в порту Сочи загорелась одна из пришвартованных яхт — «Эврика». На размещенных в сети кадрах, снятых отдыхающими российского курорта с берега, были видны языки пламени и черный дым.