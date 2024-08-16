Пожар на яхте в порту российского курорта попал на видео

Пожар на яхте «Эврика» в порту Сочи попал на видео

В порту Сочи загорелась одна из пришвартованных яхт — «Эврика». Пожар попал на видео, которое публикует Telegram-канал «ЧП Сочи».

На размещенных в сети кадрах, снятых отдыхающими российского курорта с берега, видны языки пламени и черный дым. «Почти потушили, может, почти догорела, до воды огонь», «Самое обидное — что вода-то вот она, рядом совсем», «Багор и ведро вам не помогут. Пожарный катер, может быть, но я не знаю, есть ли он там», — прокомментировали происходящее подписчики Telegram-канала.

По предварительным данным, пожар произошел из-за нарушения техники безопасности во время обслуживания.

Ранее роскошная суперъяхта Atina длиной около 47 метров с толпой туристов загорелась и затонула в море у берегов Италии. На судне стоимостью 1,6 миллиарда рублей находились 16 человек.