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17:20, 14 августа 2024Путешествия

Роскошная суперъяхта с толпой туристов загорелась и затонула у берегов Италии

The Mirror: яхта Atina с 16 туристами загорелась и затонула у берегов Италии

Скриншот: mirror.co.uk

Роскошная суперъяхта Atina длиной 154 фута (около 47 метров) с толпой туристов загорелась и затонула в море у берегов Италии. Об этом сообщает The Mirror.

По данным издания, на судне стоимостью 14 миллионов фунтов стерлингов (1,6 миллиарда рублей) находились 16 человек из Турции. В их числе был и владелец яхты, предприниматель Серкан Боранчылы. Плавательное средство было пришвартовано в заливе Ольбия на острове Сардиния.

Уточняется, что экипаж и туристы не пострадали. Предполагается, что пожар начался в моторном отсеке яхты. Начато расследование.

Ранее другая суперъяхта длиной 130 футов (39 метров) затонула у берегов острова Сицилия. Происшествие случилось недалеко от итальянского города Милаццо.

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      Марк Успенский
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