Роскошная суперъяхта затонула у берегов Италии и попала видео

Daily Mail: на Сицилии вблизи города Милаццо затонула роскошная 39-метровая яхта

Роскошная суперъяхта длиной 130 футов (39 метров) затонула у берегов острова Сицилия. Инцидент попал на видео, его публикует Daily Mail.

По данным издания, происшествие случилось недалеко от итальянского города Милаццо. В ночь на 21 августа капитан яхты подал сигнал бедствия из-за воды на борту. Береговая охрана эвакуировала на берег четырех пассажиров, члены экипажа остались на судне для устранения протечки.

На следующий день ситуация резко ухудшилась. Яхта начала быстро тонуть и оставшихся людей доставили на берег.

На размещенных в сети кадрах видно, как морское судно повалилось на правый бок, а затем начало медленно погружаться на дно носом вверх. В настоящий момент местные правоохранительные органы выясняют причину затопления.