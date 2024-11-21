На промышленном объекте в атакованном беспилотником регионе России начался пожар

На промышленной объекте в Ростовской области после атаки дрона начался пожар

На промышленном объекте в Ростовской области начался пожар после падения беспилотника. Об этом сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь в Telegram.

Утром 21 ноября врио губернатора сообщил об уничтожении дрона в небе над Ростовской областью.

Площадь пожара составила пять квадратных метров, пострадавших нет, отметил Слюсарь. О каком именно промышленном объекте идет речь, он не уточнил

По данным Минобороны, в ночь на 21 ноября украинские войска атаковали два региона России. Помимо Ростовской области, под ударом оказалась Волгоградская область. Всего было сбито и перехвачено два беспилотника.