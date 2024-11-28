Мост через Протоку под Краснодаром выстоял после атаки дронов ВСУ

Автомобильный мост через реку Протока в Славянском районе Краснодарского края выстоял после удара беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава муниципалитета Роман Синяговский.

По его словам, над Славянском уничтожили несколько вражеских беспилотников, обстановка в районе по-прежнему напряженная. При этом мост, длина которого составляет 782 метра, оказался без повреждений.

Обстановка сложная. Значительных разрушений не территории района нет. Целостность автомобильного моста через реку Протока не нарушена. Роман Синяговский глава Славянского района Краснодарского края

Кроме того, чиновник призвал местных жителей не прикасаться к найденным осколкам беспилотников из-за риска заражения отравляющими веществами и детонации заминированных элементов.

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

В ночь на 28 ноября ВСУ атаковали два района Краснодарского края

Средства противовоздушной обороны (ПВО) успешно пресекли массированную атаку украинских беспилотников на Краснодарский край. Противник ударил сразу по двум районам региона, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

По его словам, основной удар ВСУ пришелся на Славянск-на-Кубани. Там в результате падения частей дронов пострадала женщина. Обломки беспилотника упали к ней во двор. Хозяйка частного домовладения получила необходимую медицинскую помощь, однако от госпитализации отказалась. Кроме того, в одном из дворов района был поврежден автомобиль.

Также противник попытался ударить по Красноармейскому району региона. В хуторе Чигрина осколки дрона повредили два дома. В результате их падения никто не пострадал, на месте продолжают работать оперативные и экстренные службы.

Очевидцы поделились кадрами последствия удара по жилым строениям. В одном из домов части БПЛА пробили крышу и газовую трубу. Также в нем оказались выбиты стекла. В другом доме взрывная волна выбила окно. Его хозяйка рассказала, что от более мощных разрушений ее спасли кирпичи, сложенные во дворе и принявшие на себя часть удара.

Фото: Alina Smutko / Reuters

Часть жителей Славянска-на-Кубани эвакуировали из-за обломков БПЛА

Часть жителей Славянска-на-Кубани в Краснодарском крае решили эвакуировать в безопасные места после упавших в районе частей уничтоженных дронов ВСУ. Об этом сообщил глава Славянского района Роман Синяговский.

По решению взрывотехников жителям требуется временно покинуть территорию. На месте находится автобус для подвоза жителей в городской ДК, где организован пункт временного размещения Роман Синяговский глава Славянского района Краснодарского края

Он добавил, что для устранения последствий вражеской атаки в городе частично перекрыли Пролетарскую улицу, а также закрыли выезд на нее с Крепостной и Больничной улиц. Глава муниципалитета призвал граждан иначе планировать свой маршрут, чтобы поспособствовать быстрому завершению всех оперативных мероприятий.