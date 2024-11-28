Часть жителей российского города начали эвакуировать из-за падения обломков БПЛА

Глава Славянского района Синяговский: часть людей эвакуируют из-за обломков БПЛА

Часть жителей Славянска-на-Кубани в Краснодарском крае эвакуировали в безопасное место из-за падения обломков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава Славянского района Роман Синяговский в Telegram-канале.

По его данным, для ликвидации последствий попытки атаки в городе частично перекрыта Пролетарская улица, также закрыт выезд на нее с Крепостной и Больничной улиц. Синяговский призвал жителей планировать свой маршрут.

«По решению взрывотехников жителям требуется временно покинуть территорию.На месте находится автобус для подвоза жителей в городской ДК, где организован пункт временного размещения», — сообщил он и пообещал, что жители смогут вернуться домой после окончания всех оперативных мероприятий.

Ранее Синяговский назвал сложной обстановку в Славянском районе после атаки БПЛА. Он сообщил, что значительных разрушений на территории района нет, а целостность моста через реку Протоку сохранена.

Два района Краснодарского края подверглись массированной атаке беспилотников ВСУ в ночь на четверг, 28 ноября. В Славянске-на-Кубани, как сообщал губернатор Вениамин Кондратьев, при падении обломков дрона ВСУ во двор частного дома пострадала женщина. В сети также опубликовали кадры момента падения дрона ВСУ на жилые дома на Кубани.