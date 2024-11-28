«Обстановка сложная». ВСУ нанесли массированный удар дронами по Краснодарскому краю. Один из БПЛА упал на жилые дома

ВСУ нанесли массированный удар БПЛА по Краснодарскому краю, опубликовано видео

В ночь на четверг, 28 ноября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли массированный удар дронами-камикадзе по двум районам Краснодарского края. Один из беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) упал на жилые дома, этот момент местные жители сняли на видео и опубликовали в сети.

По данным губернатора региона Вениамина Кондратьева, атаке подвергся Славянск-на-Кубани. Там в результате падения обломков беспилотника во двор частного дома пострадала женщина. Врачи оказали ей помощь, от госпитализации россиянка отказалась.

Также под удар попал хутор Чигрина Красноармейского района. Осколками дроны был поврежден дом. В результате происшествия никто не пострадал. На место прибыли все оперативные и экстренные службы.

Фото: РИА Новости

Глава района Краснодарского края назвал сложной обстановку после атаки БПЛА

Глава Синяговского района Краснодарского края Роман Синяговский описал обстановку после атаки ВСУ на регион. Политик назвал ее сложной.

Обстановка сложная. Значительных разрушений не территории района нет. Целостность автомобильного моста через реку Протока не нарушена Роман Синяговский глава Синяговского района Краснодарского края

Синяговский призвал местных жителей не приближаться к обломкам беспилотников в случае, если они их обнаружат. Это опасно, так как дроны могут быть заражены отравляющими веществами или начинены взрывчаткой, объяснил он и призвал обращаться по номеру 112 в случае обнаружения опасных находок.

За ночь над территорией России сбили 25 БПЛА

По данным Министерство обороны, в ночь на 28 ноября ВСУ пытались атаковать четыре региона России с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Всего средства противовоздушной обороны сбили 25 украинских беспилотников.14 дронов были перехвачены над Краснодарским краем, шесть — над Брянской областью, три — над Крымом и два — над Ростовской областью.

В оборонном ведомстве уточнили, что территорию России пытались атаковать беспилотники самолетного типа. Там назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку.

