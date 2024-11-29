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08:48, 29 ноября 2024Россия

Раскрыты подробности о новой попытке ВСУ атаковать Краснодарский край

Оперштаб Краснодарского края: при отражении атаки БПЛА никто не пострадал
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

В результате отражения атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснодарский край никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. Подробности о ситуации привел оперштаб российского региона в Telegram-канале.

«"Беспилотная опасность" была объявлена в Туапсе. Все цели были сбиты. По предварительной информации ЕДДС, пострадавших нет, повреждений не выявлено», — сообщил оперштаб.

Глава Туапсинского района Сергей Бойко в Telegram также подтвердил попытку атаки ВСУ. Все цели, по его данным, были поражены.

По данным Минобороны, Украина в ночь на пятницу, 29 ноября, пыталась атаковать Краснодарский край с помощью восьми беспилотников. Всего над шестью регионами России сбили 47 дронов, больше всего — 29 БПЛА — над Ростовской областью.

Два района Краснодарского края подверглись массированной атаке беспилотников ВСУ в ночь на четверг, 28 ноября. В Славянске-на-Кубани, как сообщал губернатор Вениамин Кондратьев, при падении обломков дрона ВСУ во двор частного дома пострадала женщина. В сети также опубликовали кадры момента падения дрона ВСУ на жилые дома на Кубани.

ЖЗЛ
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