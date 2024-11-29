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16:00, 29 ноября 2024Россия

Двое россиян получили ранения при атаке дрона ВСУ на движущийся автомобиль

Гладков: двух человек ранило при атаке дрона ВСУ в белгородской Малиновке
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Два человека получили ранения при атаке дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на движущийся автомобиль в поселке Малиновка Белгородской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Он пояснил, что мужчину в тяжелом состоянии со множественными осколочными ранениями грудной клетки, головы и лица и его супругу, получившую осколочные ранения живота, ноги, лица и шеи, доставили в медицинское учреждение.

Губернатор отметил, что для продолжения лечения мужа и жену переведут в областную клиническую больницу. «Вся необходимая помощь оказывается», — заверил Гладков.

Кроме того, по его данным, в Борисовском районе в хуторе Климовое с беспилотника сбросили несколько взрывных устройств. В результате атак оказались повреждены крыши, выбиты окна, посечены фасады и заборы двух частных домов.

В селе Грузское из-за атаки беспилотника был поврежден ангар сельскохозяйственного предприятия, уточнил белгородский глава.

Ранее сообщалось, что ВСУ дважды за день атаковали беспилотниками город Шебекино.
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