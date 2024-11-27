ВСУ повторно атаковали беспилотниками российский город

Гладков: ВСУ повторно атаковали белгородский город Шебекино

Вооруженные силы Украины (ВСУ) повторно атаковали беспилотниками город Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Он отметил, что никто из мирных жителей не пострадал. По данным главы Белгородской области, FPV-дроном был атакован многоквартирный дом — выбито остекление и повреждены балконы.

Другой дрон сдетонировал вследствие удара о дорожное покрытие, в результате оказались повреждены кабина, рама и колеса грузовика, пояснил Гладков.

«Информация о последствиях атак уточняется», — написал он.

До этого в Минобороны России отчитались о двух сбитых украинских беспилотниках в Белгородской и Брянской областях.

Информацию о районах уничтожения дронов и возможных последствиях на земле в ведомстве раскрывать не стали.