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14:24, 27 ноября 2024Россия

Украина попыталась атаковать с воздуха сразу два региона России

Минобороны России: два беспилотника ВСУ сбиты в Белгородской и Брянской областях
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать с воздуха сразу два российских региона. Об этом заявило Минобороны России в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, около 11:30 по московскому времени дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Белгородской и Брянской областями два беспилотника самолетного типа. Информация о районах уничтожения дронов и возможных последствиях на земле не раскрывается.

Ранее российские военные отразили комбинированную атаку со стороны Украины по Севастополю. По данным губернатора Михаила Развожаева, над акваторией Черного моря сбили пять дронов и две ракеты.

В свою очередь, Минобороны России отчиталось об уничтожении над акваторией Черного моря и территорией Крыма 25 украинских дронов самолетного типа. Средства ПВО сбили беспилотники в период с 08:30 до 10:30 по московскому времени.

ЖЗЛ
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