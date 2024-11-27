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12:36, 27 ноября 2024Россия

Над Черным морем и Крымом сбили 25 украинских дронов

Над акваторией Черного моря и территорией Крыма сбили 25 украинских дронов
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: sommthink / Shutterstock / Fotodom

Над акваторией Черного моря и территорией Крыма сбили 25 украинских дронов. Об этом сообщили в Минобороны России.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили атаку с 08:30 до 10:30 мск с применением беспилотников самолетного типа. Их перехватила и уничтожила российская система противовоздушной обороны, уточнили в оборонном ведомстве.

«Пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки по объектам на территории России», — сказали в министерстве.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил о массированной атаке на полуостров. Сообщалось о двух сбитых беспилотниках над акваторией в районе Качи, двух — над акваторией в районе Северной стороны, одного — в районе парка Победы, и еще двух — над акваторией Черного моря в районе Орловки.

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