Губернатор сообщил о продолжающейся массированной атаке на Севастополь

Развожаев: военные продолжают отражать атаку ВСУ

Военные продолжают отражать массированную атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь. Об этом сообщил губернатор российского города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

По данным главы Севастополя, дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили еще два беспилотника самолетного типа над акваторией Черного моря в районе Орловки и один дрон в районе парка Победы.

Развожаев также обратился к жителям и попросил их сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться во временных укрытиях или безопасных местах.

Ранее в среду, 27 ноября, сообщалось о двух сбитых беспилотниках над акваторией в районе Качи и еще двух — над акваторией в районе Северной стороны.