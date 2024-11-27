Раскрыты итоги отражения комбинированной атаки ВСУ ракетами и БПЛА на Севастополь

Губернатор Развожаев: военные успешно отразили атаку ВСУ на Севастополь

Российские военные успешно пресекли комбинированную атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) ракетами и беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) на Севастополь. Итоги отражения попытки ударить по городу раскрыл его губернатор Михаил Развожаев в Telegram.

По словам чиновника, во время воздушной тревоги над акваторией в районе Северной стороны сбили две ракеты ВСУ, после чего сигнал ракетной опасности отменили. Кроме того, над акваторией Черного моря, согласно данным Развожаева, сбили пять беспилотников.

Ранее появилась неподтвержденная информация, что ВСУ попытались атаковать аэродром Бельбек при помощи около 40 беспилотников, маловысотных противокорабельных ракет «Нептун», а также неустановленных баллистических снарядов — предположительно, британско-французских Storm Shadow.

Развожаев сообщил об отражении комбинированной атаки на Севастополь утром 27 ноября. По словам губернатора, падение обломков сбитых воздушных целей зафиксировали в районе Орловки, а также парка Победы.

В свою очередь, Минобороны России отчиталось, что с 8:30 до 10:30 утра по московскому времени средства противовоздушной обороны сбили над акваторией Черного моря и территорией Крыма 25 украинских беспилотников самолетного типа. Информацию о районах уничтожения дронов и возможных последствиях на земле в ведомстве не раскрыли.