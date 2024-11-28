Российский мэр сообщил о ликвидации неразорвавшегося беспилотника после атаки ВСУ

Глава Славянска-на-Кубани сообщил, что неразорвавшийся беспилотник ликвидируют

Глава Славянска-на-Кубани Роман Синяговский сообщил, что неразорвавшийся беспилотник после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) ликвидируют. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале российского мэра.

Местных жителей призвали сохранять спокойствие. «Работают взрывотехники (...) Вы можете услышать звуки взрывов в течение дня», — написал Синяговский.

По его информации, в городе временно перекрыли Пролетарскую улицу от Комсомольской до Больничной. Для жителей ближайших домов организовали подвоз в пункты временного размещения. Власти заверили, что жильцы смогут вернуться домой по завершении работ.

В ночь на четверг, 28 ноября, стало известно о массированной атаке ВСУ на Краснодарский край. По данным Минобороны, за ночь над российским регионом перехватили 14 беспилотников. Пострадала женщина. В сети появились кадры последствий падения одного из дронов.

