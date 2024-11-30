Число поврежденных домов во время атаки беспилотников на Краснодарский край уточнили

Министерство ГО и ЧС: 25 домов повреждены в Славянске-на-Кубани при атаке БПЛА

В министерстве ГО и ЧС Краснодарского края уточнили число домов, поврежденных в Славянске-на-Кубани во время атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на регион 28 ноября. Заявление приводит РИА Новости.

Там уточнили, что 25 домовладений получили повреждения. «Двадцать пять домов — незначительные повреждения стекол и крыш», — отметили в ведомстве.

В администрации Славянского района ранее называли число в 28 поврежденных домов. Глава района Роман Синяговский провел встречу с жителями, на которой обсуждался опрос восстановления имущества россиян и оказания финансовой помощи.

В ночь на 28 ноября средства противовоздушной обороны сбили над регионом 14 дронов. Сообщалось об одной пострадавшей местной жительнице, госпитализация ей не потребовалась. Кроме того, в одном из дворов был поврежден автомобиль.

