Shot: очевидцы сообщили о взрывах над Сочи и работе системы ПВО

Очевидцы сообщили о взрывах над Сочи. По словам местных жителей, сработала система противовоздушной обороны (ПВО), передает Telegram-канал Shot.

Четыре-пять взрывов прозвучало над Лазаревским районом Сочи, также о громких звуках рассказали жители поселка Вардане. По предварительным данным, в акватории Черного моря сработало ПВО по беспилотникам.

В Минобороны России заявили, что средства ПВО в субботу, 14 декабря, в период с 21:30 до 22:30 по московскому времени, сбили пять украинских дронов над Курской, Белгородской, Брянской областями и над Черным морем.