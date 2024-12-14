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23:30, 14 декабря 2024Россия

Очевидцы сообщили о взрывах над Сочи

Shot: очевидцы сообщили о взрывах над Сочи и работе системы ПВО
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Очевидцы сообщили о взрывах над Сочи. По словам местных жителей, сработала система противовоздушной обороны (ПВО), передает Telegram-канал Shot.

Четыре-пять взрывов прозвучало над Лазаревским районом Сочи, также о громких звуках рассказали жители поселка Вардане. По предварительным данным, в акватории Черного моря сработало ПВО по беспилотникам.

В Минобороны России заявили, что средства ПВО в субботу, 14 декабря, в период с 21:30 до 22:30 по московскому времени, сбили пять украинских дронов над Курской, Белгородской, Брянской областями и над Черным морем.

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