Пять беспилотников сбили над российскими регионами

Минобороны: ПВО сбила пять БПЛА над Курской, Белгородской и Брянской областями

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над российскими регионами, сообщило Минобороны страны в Telegram.

По данным ведомства, в субботу, 14 декабря, в период с 21:30 до 22:30 по московскому времени была пресечена попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить террористическую атаку c применением дрона самолетного типа.

«Два украинских БПЛА уничтожены над территорией Курской области, по одному над территориями Белгородской и Брянской областей, и один — над акваторией Черного моря», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что система ПВО в ночь на 14 декабря сбила 37 украинских БПЛА.