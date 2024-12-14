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23:05, 14 декабря 2024Россия

Пять беспилотников сбили над российскими регионами

Минобороны: ПВО сбила пять БПЛА над Курской, Белгородской и Брянской областями
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jamal Awad / Global Look Press

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над российскими регионами, сообщило Минобороны страны в Telegram.

По данным ведомства, в субботу, 14 декабря, в период с 21:30 до 22:30 по московскому времени была пресечена попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить террористическую атаку c применением дрона самолетного типа.

«Два украинских БПЛА уничтожены над территорией Курской области, по одному над территориями Белгородской и Брянской областей, и один — над акваторией Черного моря», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что система ПВО в ночь на 14 декабря сбила 37 украинских БПЛА.

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