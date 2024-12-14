ПВО сбила 37 украинских беспилотников

Минобороны 14 декабря сообщило 37 уничтоженных БПЛА над регионами РФ

Система противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 14 декабря сбила 37 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

Уточняется, что по 12 беспилотников были сбиты в Курской области и Краснодарском крае. Еще семь дронов сбили в Брянской области, пять — в Орловской области и еще один над акваторией Черного моря.

Ранее о поражении семи дронов сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его словам, пострадавших и разрушений нет. На месте работали оперативные и экстренные службы.