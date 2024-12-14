В российском регионе пресекли атаку БПЛА

Губернатор Богомаз: в Брянской области пресекли атаку БПЛА

Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, что была пресечена попытка совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по территории региона. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Силами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожены семь беспилотников самолетного типа. Отмечается, что пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Утром 13 декабря сообщалось о попытке атаки ВСУ на Владимирскую область, которая находится на расстоянии около 220 километров от Москвы. Над регионом сбили четыре беспилотника. Как уточнял губернатор Александр Авдеев, в результате попытки атаки вне жилой зоны возникли возгорания.