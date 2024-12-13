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09:19, 13 декабря 2024Россия

Губернатор раскрыл последствия попытки атаки ВСУ на Владимирскую область

Владимирский губернатор Авдеев: при падении беспилотников возникли возгорания
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В результате попытки атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Владимирскую область вне жилой зоны возникли возгорания. Об этом сообщил губернатор Александр Авдеев на своей странице во «ВКонтакте».

«Над Петушинским районом около 5:05–5:40 утра сбиты 4 беспилотных летательных аппарата. При падении БПЛА возникли небольшие возгорания вне жилой зоны», — сообщил губернатор.

По его данным, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. Авдеев с утра находится на месте происшествия, там он проводит заседание оперативного штаба. Власти решают, необходима ли эвакуация жителей для ликвидации последствий падения дроновв.

ВСУ пытались атаковать Владимирскую область, расстояние от которой до Москвы составляет около 220 километров, утром в пятницу, 13 декабря. Тогда силы ПВО сбили четыре дрона над регионом.

В ночь на 13 декабря, по данным Минобороны, пять беспилотников перехватили над Курской областью, четыре — над Белгородской, три — над Ростовской и один над Липецкой областью.

ЖЗЛ
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