Украина пыталась ударить по четырем регионам России

МО: сбиты 13 БПЛА над Курской, Белгородской, Ростовской и Липецкой областями

В ночь на пятницу, 13 декабря, Вооруженные силы Украины пытались ударить по четырем регионам России. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канлале.

По информации ведомства, украинские беспилотники сбили средства противовоздушной обороны (ПВО) над четырьмя регионами России. Пять беспилотников перехватили над Курской областью, четыре — над Белгородской, три — над Ростовской и один над Липецкой областью.

ВСУ пытались атаковать регионы беспилотниками самолетного типа. В ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

Вечером в четверг, 12 декабря, в период с 21.00 до 22.00 по московскому времени силы ПВО сбили шесть дронов над Ростовской областью, еще четыре — над Белгородской.