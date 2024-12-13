Минобороны заявило о новой попытке атаки ВСУ на Россию

Минобороны: силы ПВО сбили 4 украинских беспилотника над Владимирской областью

Утром в пятницу, 13 декабря, Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли новую попытку удара по территории России. Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.

По информации ведомства, в период с 5.05 до 5.40 по московскому времени Украина выпустила четыре беспилотника по Владимирской области. Территорию России пытались атаковать беспилотники самолетного типа.

В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Других подробностей о ситуации там не привели.

Вечером в четверг, 12 декабря, в период с 21.00 до 22.00 по московскому времени силы ПВО сбили шесть дронов над Ростовской областью, еще четыре — над Белгородской. Впоследствии за ночь пять беспилотников перехватили над Курской областью, четыре — над Белгородской, три — над Ростовской и один над Липецкой областью.