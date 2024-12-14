В российском регионе сбили два украинских дрона

В Брянской области сбили два украинских дрона

В Брянской области сбили два украинских дрона. Об этом сообщил глава российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По данным губернатора, Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили атаку на регион беспилотниками самолетного типа. Российские средства противовоздушной обороны сбили и уничтожили их.

Как уточнил Богомаз, пострадавших и разрушений нет. «Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал он.

Ранее сообщалось, что в ночь на субботу, 14 декабря, ВСУ совершили атаку на Россию с помощью 37 беспилотников. Большинство из них сбили в Курской области и Краснодарском крае.