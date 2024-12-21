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09:16, 21 декабря 2024Россия

Второй дрон влетел в казанскую высотку во время эвакуации оттуда людей

Shot: второй дрон атаковал ЖК «Лазурные небеса» во время эвакуации людей
Лилиана Набиуллина (редактор)

Кадр: Telegram-канал Daily Storm

Во время эвакуации людей из казанского ЖК «Лазурные небеса», куда в субботу утром влетел дрон, дом атаковал второй беспилотник. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По предварительным данным, от взрыва оказались повреждены квартиры на 15 этаже. Также очевидцы сообщили о третьем взрыве.

Ранее о попадании дрона в 37 этаж данного жилого комплекса в Казани сообщил Telegram-канал Baza со ссылкой на очевидцев. Из-за этого в доме начался пожар, на место прибыли оперативные службы. Уточняется, что возгорание произошло около восьми часов утра, после чего из высотки стали эвакуировать жителей. Сам объект располагается в Советском районе Казани.

Ранее утром 21 декабря в Минобороны России сообщили, что силы ПВО сбили украинский дрон над территорией Татарстана. Атака была осуществлена около 7:50 (по московскому времени), добавили там.

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