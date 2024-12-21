Дрон врезался в 37-этажный жилой дом в Казани и вызвал пожар

Baza: дрон врезался в 37-этажный жилой дом в Казани, начался пожар

Дрон врезался в 37-этажный жилой дом в Казани, об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на очевидцев.

Попадание вызвало пожар, на верхних этажах многоэтажки заметен дым. На месте работают оперативные службы. Происшествие случилось в жилом комплексе премиум-класса «Лазурные небеса» в Советском районе города.

Как уточняет Telegram-канал Shot, пожар в жилой высотке в Казани начался около восьми утра. Жителей эвакуируют. Движение вокруг перекрыто

В Минобороны России сообщили, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский дрон над территорией Татарстана около 07:50 по московскому времени.