Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:43, 21 декабря 2024Россия

Дрон врезался в 37-этажный жилой дом в Казани и вызвал пожар

Baza: дрон врезался в 37-этажный жилой дом в Казани, начался пожар
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал Baza

Дрон врезался в 37-этажный жилой дом в Казани, об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на очевидцев.

Попадание вызвало пожар, на верхних этажах многоэтажки заметен дым. На месте работают оперативные службы. Происшествие случилось в жилом комплексе премиум-класса «Лазурные небеса» в Советском районе города.

Как уточняет Telegram-канал Shot, пожар в жилой высотке в Казани начался около восьми утра. Жителей эвакуируют. Движение вокруг перекрыто

В Минобороны России сообщили, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский дрон над территорией Татарстана около 07:50 по московскому времени.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Второй дрон влетел в казанскую высотку во время эвакуации оттуда людей

      Момент прилета дрона по казанскому ЖК «Манхэттен» попал на видео

      Власти Казани назвали последствия атаки дронов

      Суд заочно арестовал передавшую взрывчатку для подрыва Прозорова женщину

      Премьер Татарстана выехал к поврежденному дронами дому в Казани

      Момент атаки дрона в Казани сняли на видео

      В Новой Москве возбудили дело после драки мигрантов с подростками

      Сийярто оценил шансы урегулирования конфликта на Украине при Трампе

      Дрон врезался в 37-этажный жилой дом в Казани и вызвал пожар

      Украинский дрон атаковал Татарстан

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше