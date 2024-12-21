Момент прилета дрона по казанскому ЖК «Манхэттен» попал на видео

В сети появились кадры прилета дрона по казанскому ЖК «Манхэттен»

Момент прилета украинского дрона по элитному ЖК «Манхэттен» в Казани попал на видео. Его опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, как беспилотник летит примерно на уровне верхней части дома, а затем врезается в него. В результате происходит сильное возгорание.

Утром 21 декабря стало известно, что дрон врезался в 37-этажный ЖК «Лазурные небеса» в Казани и вызвал пожар на верхних этажах. После того, как на место прибыли оперативные службы, начавшие эвакуировать оттуда людей, в здание влетел второй украинский дрон. От нового взрыва, по данным Telegram-канала Shot, оказались повреждены квартиры на 15 этаже.

На место, согласно сведениям ТАСС, выехал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Уточнялось, что людей из здания выводят по лестнице, поскольку лифты в нем оказались заблокированы.