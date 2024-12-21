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09:14, 21 декабря 2024Россия

Премьер Татарстана выехал к поврежденному дронами дому в Казани

Премьер Татарстана Песошин выехал к поврежденному дронами дому в Казани
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: IZ.RU

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин выехал к поврежденному дронами дому в Казани. Об этом сообщает ТАСС.

Он направился к жилому комплексу «Лазурные небеса» на фоне информации о попадании беспилотника в 37-этажное здание.

Ранее стало известно, что людей выводят из дома по лестницам, так как лифты заблокированы. Дрон врезался в здание утром 21 декабря. В результате начался пожар. На место прибыли оперативные службы.

В Минобороны России проинформировали, что средства противовоздушной обороны сбили украинский дрон над территорией республики около 07:50 (по московскому времени).

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