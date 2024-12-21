Момент атаки дрона в Казани сняли на видео

Shot показал видео момент атаки дрона по многоэтажке в Казани

Видео: Telegram-канал Shot

Момент атаки дрона в Казани сняли на видео, кадры опубликовал Telegram-канал Shot.

На записи виден полет беспилотника, он врезается в здание, после чего происходит взрыв. С верхних этажей здания повалил дым.

Канал уточнил, что людей из жилого комплекса «Лазурные небеса» выводят по лестницам, лифты заблокированы.

Дрон врезался в 37-этажный жилой дом в Казани утром 21 декабря, начался пожар. На место прибыли оперативные службы, началась эвакуация.

В Минобороны России сообщили, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский дрон над территорией Татарстана около 07:50 по московскому времени.