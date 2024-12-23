Минобороны заявило о попытке удара ВСУ по России

Минобороны: силы ПВО ночью сбили беспилотник ВСУ над Брянской областью

В ночь на понедельник, 23 декабря, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать Брянскую область. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

По информации ведомства, Украина выпустила по приграничному региону беспилотник, его сбили средства противовоздушной обороны (ПВО). О пострадавших или разрушениях не сообщается.

О той же попытке атаки ранее сообщал губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его данным, на месте работают отперативные службы, никто не пострадал.

Брянская область также подверглась атаке ВСУ вечером 22 декабря. Там при атаке ВСУ пострадал житель поселка Красный Бор Климовского района, жертвой удара стала жительница села Кирилловка.