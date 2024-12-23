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07:22, 23 декабря 2024Россия

Украина пыталась ударить по региону России

Брянский губернатор Богомаз: силы ПВО сбили беспилотник ВСУ самолетного типа
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Утром в понедельник, 23 декабря, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать Брянскую область. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона в Telegram-канале.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — сообщил губернатор.

Он уточнил, что беспилотник сбили средства противовоздушной обороны (ПВО). Украина пыталась атаковать регион с помощью дрона самолетного типа.

В ночь на 23 декабря ВСУ уже атаковали Брянскую область, в результате чего пострадал житель поселка Красный Бор Климовского района. Он получил минно-взрывные ранения грудной клетки и лица. Вечером 22 декабря жертвой атаки ВСУ на Брянскую область стала жительница села Кирилловка.

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