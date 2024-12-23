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00:08, 23 декабря 2024Россия

ВСУ вновь атаковали Брянскую область

Губернатор Богомаз: житель поселка Красный Бор пострадал после атаки ВСУ
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь атаковали Брянскую область, в результате пострадал житель поселка Красный Бор Климовского района. Об этом сообщил глава российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«В результате террористической атаки мирный житель села получил минно-взрывные ранения грудной клетки и лица. Мужчина доставлен в районную больницу, где ему оказана необходимая медицинская помощь», — написал губернатор Брянской области.

Также глава региона пожелал пострадавшему скорейшего выздоровления.

Ранее Богомаз сообщил, что жительница села Кирилловка Климовского района получила несовместимые с жизнью ранения в результате атаки населенного пункта со стороны ВСУ.

До того силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа в небе над Брянской областью. «Пострадавших и разрушений нет», — уточнил губернатор.

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