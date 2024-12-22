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23:00, 22 декабря 2024Россия

Жительница российского села погибла в результате атаки ВСУ

Губернатор Богомаз: жительница села Кирилловка погибла после БПЛА ВСУ
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

Жительница села Кирилловка Климовского района погибла в результате атаки населенного пункта Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Выражаю глубокие соболезнования родным погибшей. Семье будет оказана вся необходимая материальная помощь», — написал глава российского региона.

Губернатор отметил, что на месте трагедии работают экстренные и оперативные службы.

Ранее Богомаз сообщил, что над Брянской областью силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа. «Пострадавших и разрушений нет», — уточнил губернатор.

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