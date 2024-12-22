Над российским регионом сбили украинский беспилотник

Богомаз: над Брянской областью силы ПВО сбили украинский БПЛА самолетного типа

Над Брянской областью силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — уточнил Богомаз.

Днем 22 декабря стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали за сутки 12 населенных пунктов в Белгородской области. Под ударом оказались в том числе села Никольское, Петровка, Пушкарное, Репное, Таврово и Ясные Зори.

Кроме того, Министерство обороны России сообщило, что над регионами РФ в ночь на 22 декабря сбили 42 украинских беспилотника. В оборонном ведомстве рассказали, что 20 дронов ВСУ были перехвачены над Орловской областью.