Над российским регионом сбили украинский беспилотник

Над Брянской областью силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — уточнил Богомаз.
Днем 22 декабря стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали за сутки 12 населенных пунктов в Белгородской области. Под ударом оказались в том числе села Никольское, Петровка, Пушкарное, Репное, Таврово и Ясные Зори.
Кроме того, Министерство обороны России сообщило, что над регионами РФ в ночь на 22 декабря сбили 42 украинских беспилотника. В оборонном ведомстве рассказали, что 20 дронов ВСУ были перехвачены над Орловской областью.