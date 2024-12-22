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18:47, 22 декабря 2024Россия

Над российским регионом сбили украинский беспилотник

Богомаз: над Брянской областью силы ПВО сбили украинский БПЛА самолетного типа
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Над Брянской областью силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — уточнил Богомаз.

Днем 22 декабря стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали за сутки 12 населенных пунктов в Белгородской области. Под ударом оказались в том числе села Никольское, Петровка, Пушкарное, Репное, Таврово и Ясные Зори.

Кроме того, Министерство обороны России сообщило, что над регионами РФ в ночь на 22 декабря сбили 42 украинских беспилотника. В оборонном ведомстве рассказали, что 20 дронов ВСУ были перехвачены над Орловской областью.

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