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10:54, 22 декабря 2024Россия

ВСУ атаковали 12 населенных пунктов в одном российском регионе

ВСУ за сутки атаковали 12 населенных пунктов в Белгородской области
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Евгений Мартынов / ТАСС

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки атаковали 12 населенных пунктов в Белгородской области. Об этом у себя Telegram-канале написал губернатор российского региона Вячеслав Гладков.

«В Белгородском районе по селам Никольское, Петровка, Пушкарное, Репное, Таврово и Ясные Зори в ходе одного обстрела выпущены четыре боеприпаса и совершены атаки шестью беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), из которых четыре сбиты системой ПВО», — пояснил он.

При этом Гладков подчеркнул, что последствий нет.

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Более того, целями украинских военных стали хутор Нижние Мельницы в Валуйском муниципальном округе и город Шебекино в Шебекинском муниципальном округе.

Ранее 20 декабря два населенных пункта в Белгородской области подверглись атакам ВСУ. Вячеслав Гладков заявил, что в районе села Репяховка двое мужчин получили ранения при атаке БПЛА.

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