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15:43, 20 декабря 2024Россия

ВСУ атаковали населенные пункты в российском регионе

Белгородский губернатор Гладков сообщил об атаке ВСУ на два населенных пункта
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетАтаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: Armed Forces of Ukraine / Reuters

Два населенных пункта в Белгородской области подверглись атакам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В районе села Репяховка двое мужчин получили ранения при атаке беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

«Одного пострадавшего бригада СМП доставляет в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается. Второму медицинская помощь оказана на месте, дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно», — написал чиновник.

В Шебекино сдетонировал сбитый FPV-дрон. Осколки посекли два легковых автомобиля, добавил глава области.

Ранее сообщалось, что в ночь на пятницу, 20 декабря, российские силы противовоздушной обороны сбили 16 дронов над Краснодарским краем, 14 — над Черным морем, 5 — над Брянской областью, 1 — над Белгородской областью.

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