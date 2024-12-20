Украина за ночь выпустила 36 беспилотников по России

Минобороны: силы ПВО сбили 36 дронов ВСУ над тремя регионами РФ и Черным морем

В ночь на пятницу, 20 декабря, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по территории России 36 беспилотников. Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.

По информации ведомства, беспилотники сбили средства противовоздушной обороны (ПВО). 16 из них перехватили над Краснодарским краем, 14 — над Черным морем, 5 — над Брянской областью, один — над Белгородской областью.

ВСУ пытались атаковать регионы России беспилотниками самолетного типа, уточнили в министерстве. Там также назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

Ночью 19 декабря ВСУ выпустили по семи регионам России 84 беспилотных летательных аппарата. Боше всего беспилотников — 36 — перехватили над Ростовской областью. Еще 21 сбили над Брянской областью, 14 — над Белгородской, 6 — над Воронежской. по 3 — над Курской и Тамбовской областями, 1 — над Краснодарским краем.