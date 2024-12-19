Украина выпустила 84 беспилотника по семи регионам России

Минобороны: силы ПВО сбили 84 беспилотника ВСУ над семью регионами России

В ночь на четверг, 19 декабря, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по семи регионам России 84 беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.

По данным ведомства, больше всего беспилотников — 36 — средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили над Ростовской областью. Еще 21 сбили над Брянской областью, 14 — над Белгородской, 6 — над Воронежской. по 3 — над Курской и Тамбовской областями, 1 — над Краснодарским краем.

В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Других подробностей о массированной атаке дронов там не привели.

В Ростовской области в результате ночной попытки атаки ВСУ загорелся нефтезавод в Новошахтинске. Над регионом помимо беспилотников перехватили три ракеты, рассказал врио губернатора Юрий Слюсарь. Под удар ВСУ помимо Новошахтинска также попали Батайск, Ростов, Каменск, Миллерово и Таганрог. В сети опубликовали кадры пожара.